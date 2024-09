Previsto un confronto in merito al rapporto sul futuro della competitività europea

L’ex presidente del Consiglio e della Banca centrale europea Mario Draghi è arrivato intorno alle 16 a palazzo Chigi, a Roma, dove la premier Giorgia Meloni lo attende per un incontro già messo in agenda. E’ previsto un confronto in merito al rapporto sul futuro della competitività europea.

