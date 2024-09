Il ministro alla maxi esercitazione 'Stella alpina' dell'Esercito, ai piedi della Marmolada

Guido Crosetto ha presenziato alla maxi esercitazione ‘Stella alpina’ dell’Esercito, ai piedi della Marmolada. “Non c’è risultato senza addestramento, motivazione e piena condivisione delle sfide attuali e future. Forze armate efficienti si basano su personale preparato, consapevole e ben equipaggiato: personale come quello che ho visto all’opera oggi”, ha detto il ministro della Difesa. “Non c’è possibilità di crescita se non c’è cooperazione. La cooperazione è il futuro. Per fortuna noi abbiamo capacità industriali e militari di altissimo livello“, ha aggiunto. “Il dramma della guerra è che ti insegna qualcosa di diverso. L’Ucraina ci ha dato lezioni contrastanti, da una parte un’applicazione della tecnologia superiore a quella che si pensava, dall’altra tecniche tradizionali con le trincee”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata