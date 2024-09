M5S e Iv, pur presenti in aula, non hanno partecipato al voto. Conte: "È una presa in giro degli italiani"

Marco Lisei, senatore di FdI, è stato eletto presidente della commissione d’inchiesta sul Covid con i 16 voti del centrodestra. M5S e Iv, pur presenti, non hanno partecipato al voto. Eletti poi Feancesco Ciancitto (FdI) vicepresidente e Stefano Benigni (FI) segretario. Non eletto il vicepresidente di minoranza.

Conte: “Commissione presa in giro, qui perché non ho nulla da nascondere”

“Credo che la commissione sia stata male impostata, soprattutto se si tengono fuori le Regioni che hanno avuto la grande parte in questa emergenza pandemica. È una presa in giro degli italiani, ma siccome noi del M5S abbiamo rispetto delle istituzioni, io oggi sono qui perché non ho nulla da nascondere e sono qui per dare comunque un contributo nell’interesse generale affinché cose del genere non succedano più, per non ritrovarci ancora una volta impreparati in un futuro che non ci auguriamo”. Così il leader M5S Giuseppe Conte al termine della riunione della commissione bicamerale di inchiesta sul Covid.

Pd: “Nasce tribunale politico, maggioranza vuole colpire opposizioni”

“Un ulteriore grave strappo istituzionale, la nuova commissione d’inchiesta nasce a colpi di maggioranza. Più che un luogo di garanzia nasce oggi un tribunale politico che le forze di governo intendono utilizzare a proprio piacimento per colpire le opposizioni con sentenze già scritte”. Così la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga, commenta l’insediamento della commissione bicamerale d’inchiesta sul Covid.

“La Commissione d’inchiesta sul Covid – aggiunge Braga – è un’inaudita forzatura perché è il tentativo della maggioranza di mistificare la realtà dei fatti. Ha l’obiettivo, infatti, di creare una versione alternativa degli eventi, con l’unico scopo di attribuire colpe e responsabilità politiche a chi allora aveva la responsabilità di quelle scelte e che oggi per la maggioranza è solo un avversario politico. Ne è la prova l’esclusione dell’operato delle Regioni che hanno una competenza primaria nella gestione e nell’organizzazione della sanità nei propri territori e hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione della risposta alla pandemia”.

