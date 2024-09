Il presidente della Campania: "Serve un programma che veda una convergenza sui temi fondamentali"

“Il campo largo? Non adopero mai questa espressione perché porta ‘seccia’, come si dice a Napoli. Utilizziamo un’espressione da cristiani normali: un’alleanza politica, una coalizione, come si dice in tutti i paesi del mondo. Per quello che mi riguarda, noi siamo per una coalizione progressista, fondata su un programma che veda una convergenza sui temi fondamentali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda su un possibile schieramento allargato del centrosinistra, a margine di un’iniziativa contro l’autonomia differenziata con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Se vogliamo proporre un’alternativa di governo abbiamo bisogno di un’alternativa di coalizione e di programma“, ha aggiunto De Luca che, alla domanda se l’alleanza di centrosinistra dovesse comprendere Movimento 5 Stelle e Renzi, ha risposto: “Ci devono stare tutti, perché è giusto pretendere coerenza politica da parte di tutti quelli che partecipano alla coalizione”.

