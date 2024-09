L’ex segretario del Pd: "Terrà alta la tradizione italiana"

“Sicuramente la Commissione creata da von der Leyen è piena di aspettative e con delle buone missioni. Dentro questa Commissione sono convinto che Raffaele Fitto farà un buon lavoro e terrà alta la tradizione italiana che è una tradizione di grandi commissari europei”. Così l’ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Enrico Letta a margine della presentazione del suo libro ‘Molto più di un mercato’ a Roma. “Deve tenere alta questa tradizione ma sono convinto che questa Commissione riuscirà perché al momento non ci sono alternative. C’è bisogno di andare diritti e di applicare le cose e di farle nei tempi più rapidi possibili e con il massimo consenso possibile. Mi auguro ci sia una convergenza ampia in Parlamento“, ha aggiunto Letta.

