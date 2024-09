Il presidente della Regione Campania a margine dell'inaugurazione del centro di Neuroimmunologia dell'ospedale Cardarelli

“Io credo che si raggiungerà (il Quorum su referendum autonomia), ma in ogni caso noi ci stiamo muovendo sulla nostra linea. Noi vogliamo modernizzare l’Italia, solo che la nostra linea è burocrazia zero, perché noi miriamo a unire il Paese e non a dividerlo”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervistato a margine dell’inaugurazione del centro di Neuroimmunologia dell’ospedale Cardarelli.

