A riferirlo è un ex parlamentare cinque stelle che ha sentito il garante nelle ultime ore

La replica a Beppe Grillo arrivata ieri da fonti della dirigenza M5S non basta al fondatore del Movimento, di cui era emersa l’irritazione per i contenuti di una lettera ricevuta dal leader M5S Giuseppe Conte. Grillo infatti attende che venga pubblicato “in tempi brevi” l’intero carteggio sul sito del Movimento 5 Stelle, così come annunciato ieri dai piani alti di via di Campo Marzio. A riferirlo a LaPresse è un ex parlamentare cinque stelle che ha avuto modo di sentire il garante nelle ultime ore.

Conte: “Non vedo rischio scissione, da me mai atti per far fuori Grillo”

“Non troverete mai una mia dichiarazione o un atto che attesti la mia volontà di far fuori Grillo. Ma nessuno può ostacolare o impedire il processo costituente”. Così Giuseppe Conte intervistato da La Stampa. A chi gli chiede se ci sia il rischio di una scissione al termine della Costituente del Movimento cinque stelle, l’ex premier risponde: “Sarebbe una contraddizione con la storia del M5S, nato per realizzare la più ampia partecipazione popolare. Proprio ora che stiamo facendo questo esperimento rivoluzionario di democrazia partecipativa? Non vedo questo rischio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata