Le immagini della visita del premier britannico

Il premier britannico, Keir Starmer, ha visitato lunedì mattina il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione che si trova a Roma. Il primo ministro è stato accompagnato dal ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi.

Il primo ministro di Londra ha dichiarato di essere “molto interessato” alle politiche italiane che porteranno a “drastiche riduzioni” dell’immigrazione irregolare. Lo riportano i media britannici con cui ha conversato a Roma prima di incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Sono qui per discutere con il primo ministro su come affrontare l’immigrazione clandestina”, ha affermato. “Qui ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche”, degli arrivi, “quindi voglio capire come è successo”, ha concluso Starmer.

“Credo da tempo, tra l’altro, che prevenire e impedire alle persone di viaggiare sia uno dei modi migliori per affrontare questo particolare problema”, ha aggiunto Starmer, citato dal Guardian. “Quindi sono molto interessato a sapere come è andato il lavoro a monte, esaminando, naturalmente, altri progetti, e non vedo l’ora del mio incontro bilaterale con il primo ministro questo pomeriggio, ma abbiamo già un intento comune di lavorare insieme su questo commercio, questo vile commercio, che spinge le persone oltre i confini”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata