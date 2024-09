L'avvocato in relazione all'articolo pubblicato su 'La Repubblica'

Luciano Carta pronto a tutelarsi attraverso le vie legali dopo un articolo comparso sul quotidiano La Repubblica, in relazione alla vicenda del cosiddetto dossieraggio e ai rapporti tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e i servizi segreti.

“Rappresento di aver ricevuto da parte del Generale di Corpo d’Armata Luciano Carta, già direttore dell’AISE, mandato ad agire, in sede civile e penale, al fine di tutelare la Sua immagine e la Sua reputazione gravemente lese dal predetto articolo, anche nella parte in cui riferisce il contenuto di un presunto apprezzamento fortemente offensivo nei confronti del mio assistito”, fa sapere l’avvocato Giorgio Beni, legale di Luciano Carta, in relazione all’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano ‘La Repubblica’ dal titolo ‘Accerchiati anzi no. La psicosi del complotto che sta logorando ministri e capi dei servizi’ a firma dei giornalisti Giuliano Foschini e Fabio Tonacci.

