Il presidente della regione: "Siamo sulla linea Napolitano-De Mita, quindi in campo fino a 99 anni"

“Io starò qui nei secoli dei secoli. Noi qui siamo sulla linea Napolitano – De Mita, quindi siamo in campo fino a 99 anni. Quindi rassegnatevi. Decidono i cittadini ovviamente, se non ci mandano a casa”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo al convegno dal titolo “Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione”, promosso da Radio CRC in occasione della presentazione del palinsesto e della partnership con la SSC Napoli.

