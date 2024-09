Il presidente della Repubblica in occasione della cerimonia per gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Ampezzo (Udine) in occasione della Cerimonia commemorativa per gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli rende omaggio ai primi movimenti di Resistenza al nazifascismo. “Il 1944 fu un anno carico di orrore, in Italia e in Europa. Il progressivo ritiro delle truppe naziste lasciava dietro di sé una drammatica scia di stragi: ne sono testimonianza i villaggi dei nostri Appennini e delle nostre Alpi violati e incendiati, da Sant’Anna di Stazzema a Marzabotto, da Civitella Val di Chiana a Fivizzano” ha detto Mattarella. “A Boves, alla Carnia – ha aggiunto – L’offensiva alleata martellava le città con bombardamenti dagli esiti spesso tragici, come quello che portò, a Milano, alla morte di 184 bambini, nella Scuola elementare Francesco Crispi di Gorla. Da Fossoli partivano i trasporti degli ebrei verso i campi di sterminio di Bergen Belsen e Auschwitz”.

