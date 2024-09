Meloni: "Incredibile che rischi sei anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro"

La dura reazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla richiesta di pena dei pubblici ministeri di Palermo nel processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio a carico del vicepremier Matteo Salvini per il caso Open Arms. I pm hanno chiesto sei anni di reclusione per il leader leghista che, nell’agosto 2019 quando era ministro dell’Interno, vietò per giorni lo sbarco dalla nave della ong spagnola di 147 migranti salvati nel Mediterraneo. “È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini”, ha scritto la premier su X.

Meloni: “Trasformare protezione confini in crimine precedente gravissimo”

“Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini”, ha aggiunto Meloni.

