Il ministro dei Trasporti al Salone dell'auto di Torino: "Non sto parlando di quotazione di Borsa"

“Se ci sono dei privati, che vogliono collaborare a modernizzare e rafforzare il servizio ferroviario, soprattutto sull’Alta velocità, se c’è un progetto, io lo leggo molto volentieri. Ancora non c’è, ma io sono molto pragmatico e poco ideologico. Un conto è svendere o spezzettare, ma se ci sono dei privati che con il controllo dello Stato vogliono mettere dei loro capitali per migliorare il servizio e la rete ferroviaria, che ha bisogno di tanti investimenti, perché no?”. Lo dice il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, a margine all’inaugurazione del Salone dell’auto di Torino. “Non sto parlando di quotazione di Borsa – precisa – ma di privati che vogliono investire in Italia sull’Alta velocità e in Ferrovie dello Stato”. A chi gli chiede di un mix pubblico-privato, risponde: “Sì, con il controllo pubblico”.

