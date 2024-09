Così il ministro dell'Interno, intervenuto oggi a margine di un summit alla prefettura di Avellino

In merito al Ddl Sicurezza, “per quanto riguarda quelli – che definirei slogan – di chi, legittimamente, manifesta delle contrarietà in merito a queste iniziative legislative, mi sembra che definizioni come ‘Galleria degli Orrori’ si commentino da sole. Capisco che qualcuno voglia segnare la propria presenza su questi scenari, ma non mi sembra che nella sostanza ci siano problemi”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha presenziato oggi, presso la prefettura di Avellino, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Rossana Riflesso.

