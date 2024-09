Così il ministro dell'Interno, intervenuto oggi in Prefettura ad Avellino

“Consentiremo ogni libera espressione anche di critica legittima contro qualsiasi governo, che sia quello israeliano, che sia quello palestinese o quello italiano, di chiunque, ma non formule di celebrazione di eccidi. Ci sono delle valutazioni che si stanno facendo in queste ore e in questi giorni, e questo sarà il paradigma in base al quale saranno prese alcune decisioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in Prefettura ad Avellino al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rispondendo a una domanda sulla possibilità di non consentire le manifestazioni pro Palestina in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

