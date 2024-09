Il leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni rinuncia alla corsa solitaria alle elezioni regionali

Stefano Bandecchi rinuncia alla corsa solitaria alle elezioni regionali in Umbria e appoggerà Donatella Tesei, presidente uscente della Lega e ricandidata dal centrodestra. “C’è un’intesa con il centrodestra a livello nazionale. Dato che c’è un’intesa a livello nazionale, le prime elezioni che andremo ad affrontare saranno quelle in Liguria. Dopodiché è evidente che, se siamo in una coalizione di governo, non mi metto ad andare contro il governo che rappresento anche in Umbria”, ha detto a LaPresse il leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni.

Aspetta una conferma sulla finalizzazione dell’accordo? “Ho già tutte le conferme, aspetto semplicemente che mettiamo per iscritto queste cose e le sigliamo com’è giusto che fanno le persone serie e che hanno intenzione di mantenere i patti. Mi aspetto che venga siglato quest’accordo. A oggi, siamo già d’accordo io, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ogni partito chiaramente ha la propria storia. Noi abbiamo un partito iscritto al Partito popolare europeo, il Ppe oggi in Italia sta con il centrodestra. Punto. Quindi, noi torniamo nella nostra famiglia perché, dopo due anni di scaramucce, abbiamo trovato la coalizione. Poi Fratelli d’Italia”, ad esempio, “dovrà spiegare a tutti i suoi come mai fino a ieri si è fatta la guerra e oggi è finita la guerra”, ha aggiunto Bandecchi.

