La professoressa in una nota: "Ritengo per serietà di chiarire questo punto su cui mi si attribuiscono fatti non corrispondenti alla realtà"

“Rispetto a quanto erroneamente riportato in forma dubitativa o anche assertiva da alcuni organi di stampa o di comunicazione, per dovere di una corretta informazione tengo a precisare che non ho mai presentato all’ex Ministro Gennaro Sangiuliano la dott.ssa Boccia“. Così la professoressa Raffaella Docimo, attraverso una nota.

“Se ha partecipato ad una iniziativa elettorale pubblica in mio favore posso solo immaginare sia venuta spontaneamente ma come anticipato non posso avere avuto modo di presentarla a chicchessia semplicemente perché non la conoscevo. Come già fatto per il Maxxi per il quale fin dall’inizio dicevo al Ministro che il mio impegno prioritario di professore ordinario non mi permettesse di svolgere in modo adeguato una reggenza così impegnativa, altrettanto ritengo per serietà di chiarire questo punto su cui mi si attribuiscono fatti non corrispondenti alla realtà“, conclude Docimo.

