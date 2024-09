Il deputato FdI su Fitto commissario: "Pd stia con popolo italiano"

(LaPresse) “Il Pd non è sicuro di votare Fitto commissario in Europa? Spero che non dimostrino per l’ennesima volta di essere contro l’Italia. Mi auguro che una volta tanto possano dimostrare di essere dalla parte dell’Italia e del proprio popolo”. Lo ha detto il deputato FdI Giovanni Donzelli, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno della Camera dei Deputati. “Confido sempre che lo spirito patriottico sopravviva rispetto a qualsiasi logica di parte”, continua quindi il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, secondo cui: “Siamo convinti che in Europa l’Italia sarà considerata per quello che vale, non per quello che vota”.

