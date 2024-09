Il neoministro durante il Question Time

Roma, 11 set. (LaPresse) – “Ci tengo sottolineare che non mi sento affatto offeso dalle scelte e dall’azione dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano che mi ha preceduto”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo al Question Time alla Camera dei Deputati su ‘chiarimenti ed intendimenti circa la recente nomina di componenti della commissione ministeriale per la concessione di contributi per progetti cinematografici da parte dell’ex ministro” Gennaro Sangiuliano. La domanda è stata posta da Davide Faraone di IV, che ha specificato a inizio Qt: “Noi stiamo facendo solo un servizio civico nei suoi confronti, ministro”, sottolineando “il gesto irrispettoso nei suoi confronti” operato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, nelle nomine effettuate poco prima di dimettersi. “Io per primo, a poche ore dall’insediamento venerdì scorso, mi sono posto alcuni interrogativi che voi adesso mi avete rivolto traendo conclusioni differenti dalle vostre. A tale proposito posso anticiparvi che la commissione di cui stiamo discutendo è oggetto in queste ore di una mia attenta verifica e revisione”, ha aggiunto.

