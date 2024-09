La vice-sindaca di Bologna Clancy: "Dare a comuni aree dismesse"

(LaPresse) “Siamo a Roma in presidio come alleanza di città per chiedere una politica nazionale sulla casa. In particolare abbiamo in mente una legge nazionale sull’edilizia residenziale pubblica”. Lo ha detto Emily Clancy, vicesindaca di Bologna che ha coordinato l’alleanza municipalista di diverse città italiane – Bologna, Roma, Napoli, Milano, Firenze, Lecco, Lodi, Milano, Padova, Parma, Torino e Verona – che si è riunita nei pressi di piazza Montecitorio a Roma per un sit-in in favore del diritto all’abitare. “Chiediamo che ai comuni vengano date aree ed edifici dismessi. Ce ne sono tanti in tutte le nostre città”, sottolinea Clancy, che poi ribadisce la necessità di “una legge nazionale anche sugli affitti brevi”. Tante realtà diverse, unite dall’urgenza “di rendere il diritto alla casa una priorità dell’agenda politica”.

