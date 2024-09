Il direttore del Tg di La7 ha pubblicato una foto di Mauro Corona davanti a una bottiglia di vino: "Svelato il qui pro quo sulla boccia"

La mancata partecipazione di Maria Rosaria Boccia alla trasmissione ‘È sempre Cartabianca’ su Rete 4 ha scatenato l’ironia di Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 ha postato su Instagram una foto di Mauro Corona, storico ospite delle trasmissioni di Bianca Berlinguer, davanti a una bottiglia di vino. “Svelato il qui pro quo sulla boccia a Cartabianca”, il commento del giornalista.

Boccia: “Non sono scappata, non ho paura di dire la verità”

A confermare la mancata presenza di Maria Rosaria Boccia in trasmissione è stata la stessa Bianca Berlinguer nel corso della puntata del programma Mediaset: “A questo punto devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l’intervista”, ha dichiarato la giornalista in diretta su Rete 4. “Non sono scappata, non ho paura della verità“. Finora non sono state dette le cose come stanno, ma non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”, ha spiegato Boccia, in un messaggio letto in diretta da Bianca Berlinguer.

