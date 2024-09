La segretaria del Pd sulla manovra: "Priorità sono sanità pubblica, scuola e lavoro dignitoso"

“Oggi c’è una bella notizia, le opposizioni, insieme, si sono dette indisponibili a un’ulteriore lottizzazione del Cda Rai prima di provvedere a una riforma della governance, come prevede il Media freedom act, che dovremmo fare comunque ad agosto. È una notizia significativa”. Così la segretaria Pd Elly Schlein a margine della presentazione del suo libro ‘L’imprevista’. La segretaria ha poi commentato anche i temi relativi alla manovra, sulla cui discussione sta tentando di far convergere anche in questo caso tutte le opposizioni. Le priorità sono “difesa della sanità pubblica”, tema sul quale la Schlein si è spesa anche spendendo la sua solidarietà ai medici e infermieri aggrediti. Altro tema fondamentale è quello della “scuola pubblica, completamente scomparsa nelle due manovre di Giorgia Meloni”, e poi ancora il “lavoro dignitoso, la conversione ecologica e la questione dei diritti”. “Credo che su tanti argomenti avremo molte occasioni, già adesso in parlamento, di provare a costruire delle convergenze in vista della prossima manovra”. Schlein condanna quindi il tentativo del governo Meloni di “fare cassa sulle pensioni”, sottolineando poi anche come, sulla questione del rinnovo dei contratti: “Ieri Zangrillo mi ha sostanzialmente dato ragione, dicendo che per uscire a recuperare potere d’acquisto servirebbe mettere 32 miliardi”. La segretaria del PD conclude quindi: “Allora bisogna trovare risorse in questa direzione, perché di certo non è giusto che tutto il peso dell’inflazione sia scaricato sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori”.

