La prossima edizione si terrà il 12 e il 13 settembre

Nella Sala Nassirya del Senato dettagli e novità della prossima edizione della Conferenza Internazionale dei Difensori Civici che si terrà il 12 e il 13 settembre. Il luogo scelto è Cassino, una scelta simbolica a 80 anni dal bombardamento che sconvolse i cittadini del comune in provincia di Frosinone. Qui gli “ombudsman” dei vari Paesi si riuniranno in quello che il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma definisce: “Un momento di confronto con tutti i difensori civici non solo italiani ma anche europei proprio per cercare di implementare i mezzi giusti di un lavoro che già il difensore civico Fardelli sta portando avanti egregiamente”. In conferenza stampa al Senato presenti anche il sindaco di Cassino Enzo Salera, la senatrice organizzatrice Cinzia Pellegrino e il Difensore Civico della Regione Lazio Marino Fardelli.

