La segretaria dem nell'intervento di chiusura della manifestazione: "Scriviamo insieme alle realtà civiche e sociali un progetto"

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, lancia un appello all’unità nel centrosinistra e nelle opposizioni in occasione dell’intervento di chiusura della Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Per mandare a casa questo governo, nell’interesse del paese è tempo di preparare una piattaforma condivisa e candidarci a governarlo. La risposta è costruire l’alternativa, è tempo della costruzione e del dialogo con la società. Vogliamo partire dall’inventario delle cose certe, come il titolo di Joyce Lussu. Scriviamo insieme alle realtà civiche e sociali un progetto per l’Italia”, ha detto Schlein dal palco.

