Alcuni manifestanti espongono la bandiera della pace

Flash-mob con le bandiere della pace durante l’intervento alla festa del Fatto Quotidiano, a Roma, del ministro della Difesa Guido Crosetto. “Vogliamo testimoniare il nostro dissenso in maniera educata – spiega il manifestante Andrea Barabino – noi siamo la comunità di studenti della scuola del Fatto Quotidiano, abbiamo studiato con il professor De Masi e portiamo avanti questa idea della pace come unica soluzione, complessa e difficile”. “Pensiamo che il ministro non stia facendo i passi necessari per cercare di fare, nel rispetto della Costituzione e dell’articolo 11, tutto il necessario per la pace”, afferma Barabino, parlando a nome degli studenti della scuola. Durante il suo intervento, Crosetto è stato di tanto in tanto interrotto da urla e mugugni, soprattutto durante i passaggi sui conflitto in corso in Ucraina e a Gaza.

