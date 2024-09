“Di colpi quest’anno ne arrivano in continuazione", ha aggiunto il ministro della Difesa ospite della festa del Fatto Quotidiano

“In Italia siamo in sessanta milioni, tutti in attesa di indagine, quindi è verosimile”. Così Guido Crosetto, a margine del suo intervento alla Festa del Fatto Quotidiano a Roma, rispondendo alle domande dei cronisti di un presunto complotto della magistratura: “Di colpi quest’anno ne arrivano in continuazione ma della mia posizione ne ho parlato ampiamente in parlamento”. Incalzato dalle domande dei giornalisti su un titolo del direttore di Libero, Alessandro Sallusti, secondo cui il ministro della Difesa era indagato (titolo che ha causato una querela da parte di Crosetto stesso), l’esponente di FdI ha dichiarato: “Ha sbagliato il titolo, non sempre tutte le ciambelle escono con il buco”, sottolineando poi come il fatto che la risposta sia arrivata nei confronti di un giornale di area “dimostra che io tratto tutti allo stesso modo, infatti sono qui”.

