Le immagini fuori dall'abitazione del Senatùr, nel Varesotto

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a casa di Umberto Bossi a Gemonio, in provincia di Varese. Il segretario del Carroccio aveva promesso di far visita al Senatùr in occasione della telefonata tra i due quando si era diffusa, nei giorni scorsi, la fake news della morte di Bossi.

