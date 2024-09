Il ministro del Made in Italy e Imprese a margine del Forum di Cernobbio

Un nuovo capitolo su Ex Ilva “si è già aperto, perché la procedura di assegnazione è in corso, i player industriali possono presentare la loro manifestazione di interesse entro il 20 settembre poi ci sarà una seconda fase in cui dovranno concretizzare i loro piani industriali e le loro offerte”, ha detto il ministro del Made in Italy e Imprese Adolfo Urso a margine del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha sul Lago di Como, a Villa Este. “Sono molto fiducioso, a pochi mesi dal commissariamento siamo riusciti a realizzare un piano di ripristino, di rilancio produttivo degli impianti e nel contempo a definire le modalità della gara con le procedure che sono già iniziate. Credo che sia un caso più unico che raro“, ha aggiunto. Alla domanda se anche in questo caso ci sarà lo Stato dentro, magari tramite Cdp, Urso ha affermato: “L’esperienza dello Stato dentro Acciaierie d’Italia è stata disastrosa, perché lo Stato c’era dentro”.

