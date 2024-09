L'ex ministro è uscito dal dicastero in via del Collegio Romano senza rilasciare dichiarazioni

Dopo le dimissioni presentate nel pomeriggio, l’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha lasciato la sede del dicastero in via del Collegio Romano. Sangiuliano è salito sull’auto di scorta senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti.

