Il premier ungherese a margine del Forum Ambrosetti: "Adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l'immunità"

Victor Orban ha preso parte al Forum Ambrosetti, organizzato a Cernobbio, sul lago di Como. “Giorgia Meloni è la mia sorella cristiana. Lo penso seriamente, prima questo tipo di relazioni non avevano una grande importanza nell’Unione europea, ma ora ci stiamo avvicinando a una nuova era dove le culture simili hanno un ruolo molto più importante del passato. Non è solo una mia collega, ma la mia sorella cristiana, ed è fondamentale“, ha detto il premier ungherese a margine dell’evento. “Meloni sarà la nuova Angela Merkel? Non credo abbia l’aspirazione a diventare capo della Germania, non è il lavoro migliore al momento, non glielo consiglio”, ha aggiunto.

Orban: “Salis? Commette violenze in Ungheria ed è eletta in Italia, vostro stile”

Il leader di Budapest è poi tornato sul caso di Ilaria Salis. “È strano. È una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro. Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti al Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese. È un crimine. Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l’immunità”, ha affermato.

Orban: “Conosco Fitto, è un uomo eccezionale”

Orban ha poi risposto ai cronisti che gli chiedevano dell’ipotesi di una vicepresidenza esecutiva dell’Ue a Raffaele Fitto. “Non sono il presidente della Commissione, sono solo il presidente del Consiglio. Lo conosco, è un uomo eccezionale”.

Orban: “Precedente Commissione Ue fallimentare, establishment è ancora lì”

“La precedente Commissione europea si è dimostrata fallimentare in termini di competitività dell’economia europea, immigrazione, lo stop alla guerra”, ha detto ancora il primo ministro dell’Ungheria. “Ma oggi a Bruxelles hanno deciso di creare sostanzialmente la stessa Commissione, quindi anche se penso che le persone possono cambiare e fare meglio di prima, è molto difficile da credere. Io proverò a supportare la Commissione quanto più possibile, ma essendo un uomo razionale penso che abbiano ignorato il desiderio di cambiamento degli elettori. Lo stesso establishment è ancora lì a Bruxelles. E non è una cosa buona”.

