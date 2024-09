L'avvocato Silverio Sica: "Con dimissioni recupererebbe libertà"

“Se era un piano studiato? Questo non lo sappiamo, dobbiamo verificarlo. Non escludiamo alcuna ipotesi”. Così l’avvocato Silverio Sica, legale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in uscita dal Ministero risponde a chi gli chiede se ci sia una strategia dietro il caso che riguarda lo stesso ministro e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il ministro è preoccupato? “No, è sereno, ma dispiaciuto per la sua carriera politica“, aggiunge Sica.

Le eventuali dimissioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, “rispondono alla sua libertà di azione, noi legali non entriamo nel merito delle dimissioni. Però, se dovessi esprimere un’opinione assolutamente personale, direi che il ministro potrebbe tranquillamente recuperare la sua libertà di azione, in questo momento, rispetto a una bagarre politica di questo tipo, tornando a essere un libero cittadino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata