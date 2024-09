Un van ha accompagnato via il garante del Movimento 5 Stelle

Beppe Grillo lascia l’hotel in centro a Roma che lo ha ospitato durante il suo soggiorno nella capitale. Incalzato dalle domande dei giornalisti sullo scontro con il presidente del Movimento 5 Stelle, il garante non ha risposto e si è limitato a salire sul van che lo ha poi accompagnato via.

