Il presidente della Repubblica all'inaugurazione del G7 dei Parlamenti a Verona

“Democrazia, libertà e pace sono valori che trovano origine e tutela nelle istituzioni parlamentari. I popoli hanno trovato nella vocazione internazionale dei Parlamenti – che risale all’istituzione dell’Unione Interparlamentare nel 1889 – uno strumento di dialogo e di reciproca comprensione. La cooperazione trova in essi il luogo delle scelte per promuovere valori comuni di pace, stabilità e prosperità, producendo, nel tempo, crescita, maturazione e consolidamento delle basi della comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia inaugurale del G7 dei Parlamenti a Verona. “La cooperazione trova in essi il luogo delle scelte per promuovere valori comuni di pace, stabilità e prosperità, producendo, nel tempo, crescita, maturazione e consolidamento delle basi della comunità internazionale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata