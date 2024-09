La premier non ha risposto alle domande sulla vicenda Sangiuliano-Boccia

Giorgia Meloni ha lasciato la Camera dei Deputati dall’uscita laterale di via Campo di Marzio a conclusione della riunione esecutiva di Fratelli d’Italia. L’incontro è iniziato stamattina intorno alle 11:30 ed è durato per oltre 4 ore. Presenti, tra gli altri, anche i ministri Nordio, Urso, Crosetto, Fitto e Lollobrigida. Entrando in auto, la presidente del Consiglio non ha risposto alle domande sulla vicenda Sangiuliano – Boccia.

