Il segretario generale: "Per il personale ATA la situazione non è migliore"

Il segretario generale Uil scuola Giuseppe D’Aprile commenta i primi risultati dell’algoritmo assunzioni degli insegnanti. “Sta iniziando un nuovo anno scolastico purtroppo con i soliti problemi atavici. La campanella suonerà con oltre 200.000 supplenti di cui solo 106.000 sul sostegno. Sono numeri certificati dal ministro” spiega il sindacalista. “Per il personale ATA la situazione non è migliore perché partiamo con 50.000 supplenti. Il tutto in attesa dei risultati di un algoritmo che ha mostrato in passato tutti i suoi limiti e le sue incertezze. I primi risultati sono negativi. Questo va a discapito delle segreterie scolastiche che sono già oberate di lavoro” aggiunge Giuseppe D’Aprile.

