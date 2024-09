L'influencer ribadisce la sua versione sull'incarico al dicastero della cultura

Ecco la telefonata pubblicata sui social da Maria Rosaria Boccia legata alla questione della nomina a consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per i grandi eventi, smentita dal titolare del dicastero. Boccia ha diffuso anche il testo di una e-mail arrivata dal Gabinetto della Cultura il 10 luglio in cui si legge: “Gentilissima dottoressa, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro ‘per i grandi eventi'”.

L‘audio pubblicato è una telefonata avuta con il funzionario menzionato nella mail. In una storia successiva la 42enne pubblica un’altra mail datata 15 luglio dall’oggetto ‘voli Sangiuliano/Boccia’ in cui compaiono le carte di imbarco come allegati. Da ultimo Boccia rivela una mail del 4 luglio il cui oggetto è ‘Timing 23 luglio-Pompei’, commentando che si trattava della cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei al ministro Sangiuliano.

