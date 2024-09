L'europarlamentare: "Fortemente motivato a dare contributo nei prossimi cinque anni"

“Il fatto che mi sia trasferito a Bruxelles è proprio perché sono fortemente motivato a dare un contributo qui nei prossimi cinque anni e stare qui vuol dire anche affrontare giorno per giorno i dossier. Certamente ritornando in Italia e prendendo i bisogni del territorio, ma riportando le esigenze, i programmi e le idee qui, soprattutto frequentando ogni giorno le commissioni, i gruppi e non solo le plenarie. Questo vuol dire fare il parlamentare e servire il Paese”. Così a LaPresse Pasquale Tridico, presidente della sottocommissione per le Questioni fiscali e capodelegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo.

