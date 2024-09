Il capodelegazione al Parlamento Europeo: "Istanze moderate possono essere parte di un progetto di centro-sinistra"

“Nulla in contrario rispetto al centro, a delle istanze moderate che possono essere parte di un progetto di centro-sinistra, ma ci sono evidentemente delle istanze personalistiche che sono state portate avanti, è stato citato il senatore Renzi, che si sono contraddistinte per distruggere piuttosto che per creare. Quindi personalmente io penso che di Renzi si possa fare a meno all’interno di questa coalizione, pur non rinnegando le istanze moderate e liberali che pure ci possono essere all’interno di una coalizione variegata”. Così a LaPresse Pasquale Tridico, presidente della sottocommissione per le Questioni fiscali e capodelegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo. “La politica si fa portatrice di interessi. Noi oggi siamo quello che siamo anche all’interno di una componente più ampia che è appunto The Left in Europa perché rappresentiamo interessi, noi rappresentiamo i lavoratori, rappresentiamo i precari, la classe disagiata, gli interessi dei bisognosi, istanze di giustizia ambientale, istanze di legalità, istanze contro la corruzione“, aggiunge Tridico.

