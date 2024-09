Le parole del governatore a margine della serata conclusiva della Summer School ‘Si può già fare’

“Stiamo pensando a un fondo di dotazione con risorse messe a disposizione dall’Europa. In Calabria le utilizzeremo per un fondo che assista l’accesso al credito delle start-up, per dare loro la possibilità di avere le risorse per avviare progetti di successo che possano far crescere questa regione”. È questo l’annuncio di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, a margine del suo intervento alla serata conclusiva della Summer School ‘Si può già fare’, la tre giorni organizzata dall’associazione L’Orodicalabria dedicata ai giovani imprenditori calabresi. “La Calabria ha già uno straordinario ecosistema dell’innovazione”, continua il presidente della regione facendo riferimento alle eccellenze dell’UNICAL, “che può mettere a disposizione del Paese e dell’Europa per un Piano Mattei che faccia davvero la Calabria e il Mezzogiorno l’hub dell’Europa per le imprese che dovranno sviluppare i Paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo”.

