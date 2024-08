La premier in un video con Giorgetti: "La legge di bilancio è ancora da scrivere"

Dopo le finestre per i prepensionamenti, ora tocca all’assegno unico, finito al centro di uno dei tanti polveroni che si sollevano sull’orizzonte del primo confronto tra i leader della maggioranza, previsto oggi, 30 agosto, per iniziare a parlare della futura finanziaria. Boatos di stampa davano per spacciata la misura, varata nel 2021 dall’esecutivo Draghi che ogni anno interessa oltre sei milioni di famiglie e vale oggi circa 20 miliardi, scatenando le ire dell’opposizione e, insieme, la reazione della premier Giorgia Meloni che mette in guardia: “Diffidate dalle ricostruzioni”.

Schlein: “Sarebbe gravissimo se il governo lo cancellasse”

Partono subito all’attacco i dem: “Sarebbe gravissimo se il governo intendesse cancellarlo, noi continueremo a difendere questo strumento anche nella prossima manovra”, assicura la segretaria del Pd, Elly Schlein, a cui fa eco il capogruppo al Senato, Francesco Boccia, reclamando il ministro Giorgetti in aula. Italia Viva rincara la dose: “Il governo è alla canna del gas”, scrive la senatrice e coordinatrice nazionale Iv Raffaella Paita, mentre Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze alla Camera, parla di “colossale inganno meloniano”.

La smentita di Meloni e Giorgetti

Ma la replica del Mef è rapida e secca: “ipotesi fantasiosa e senza alcun fondamento”, è la nota telegrafica che arriva da via XX Settembre, a cui segue una vera e propria levata di scudi da parte della maggioranza. Qualche ora dopo, Meloni compare sui social con un video dove, mentre Giorgetti annuisce alle sue spalle, rivendica non solo di aver aumentato l’assegno unico (da 18 a 20 miliardi) ma anche di dare “battaglia in Europa, proprio perché non si creino problemi, visto che la Commissione europea ci dice che dovremmo darlo anche a tutti i lavoratori immigrati che esistono in Italia, che vorrebbe dire di fatto uccidere l’assegno unico”.

Roccella: “Non toglieremo mai un euro alle famiglie”

Al coro si unisce anche la ministra alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, garantendo che l’esecutivo “non sottrarrà mai un solo euro alle famiglie, nei confronti delle quali il nostro impegno resta prioritario e trasversale a tutti i ministeri”, mentre per il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, è una vera e propria “fake news”. Il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, definisce l’indiscrezione di stampa una banale “boutade estiva” e sbarra la porta anche alle altre voci circolate nei giorni scorsi sul capitolo caldo delle pensioni.

Il tema pensioni

La possibilità di valutare la Quota 41 cara alla Lega – anche se con un ricalcolo contributivo – era già stata anticipata dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che però aveva smentito l’ipotesi di un innalzamento da 3 a 6 mesi delle finestre per il prepensionamento. “Se Durigon ha detto che non se ne parla non vedo perché dovrei dirvi diversamente. Anzi confermo che non se ne parla”, dice Freni, interpellato da LaPresse. Rispetto al paventato stop di Ape Sociale e Opzione donna invece non si sbilancia: “Ci sono valutazioni in corso, ma è un po’ presto per parlarne, siamo al 29 di agosto. Prima – chiosa – fateci presentare il Piano strutturale di medio termine all’Europa, fateci presentare il Dpb e poi capiremo cosa mettere o non mettere in legge di bilancio”.

