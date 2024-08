Il ministro delle Imprese e Made in Italy: "Razionalizzare la rete distributiva verso la decarbonizzazione"

Il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intende portare in Consiglio dei ministri una legge di riordino del settore dei carburanti, volta a rendere ‘green’ le stazioni di servizio trasformandole in punti di ricarica elettrica. “Una riforma che consentirà di razionalizzare la rete distributiva verso la decarbonizzazione, incentivando la trasformazione di alcune stazioni di servizio in punti di ricarica elettrica“, ha detto il ministro nel suo intervento alla VII edizione della kermesse ‘LaPiazza – Il bene comune’. Accanto a questa normativa, Urso prevede anche una legge sulle piccole e medie imprese “per incentivarne l’attività e valorizzarle” e “il codice degli incentivi“, volto a razionalizzare la normativa sull’attività industriale, su cui “ci stiamo confrontando con le regioni, per avere un codice unico e semplificare la vita delle imprese“.

