Il governatore: "Deve esserci il superamento della spesa storica"

(LaPresse) “Ho detto più volte che non ho alcun pregiudizio verso l’autonomia differenziata perché non ho complessi”. Così a LaPresse il governatore della regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine del suo intervento in occasione del talk serale della Summer School ‘Si può già fare’, a Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, una tre giorni organizzata dall’associazione L’Orodicalabria mirata a dare nuova linfa all’imprenditoria giovanile calabrese. “Penso che oggi la Calabria ha un gruppo dirigente che può confrontarsi, senza complessi, con qualsiasi altro gruppo dirigente”, rimarca il presidente, che poi ricorda: “Io l’autonomia me la sono presa nella legislazione vigente, perché quando ho preso i medici cubani l’ho fatto contro tutti, anche contro le istituzioni governative. Quando ho deciso di aprire Uber e al mercato degli NCC in Calabria l’ho fatto contro tutti. Se fai bene il presidente l’autonomia puoi averla nella legislazione vigente”. “Il mio problema è che prima dell’autonomia deve esserci il superamento della spesa storica attraverso la definizione dei LEP” spiega quindi Occhiuto, che poi conclude: “Sono convinto che di questo sia assolutamente persuasa anche il presidente del consiglio”.

