Bonelli: "Meloni non rompe con estrema destra neofascista, la finanzia"

Polemiche delle opposizioni dopo la notizia, riportata da Repubblica, secondo cui la Fondazione Alleanza Nazionale, nel cui cda siedono importanti esponenti di Fratelli d’Italia, avrebbe finanziato non solo l’associazione di estrema destra Acca Larentia ma anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, per il tramite di un’associazione no-vax. La circostanza emergerebbe da un’indagine della procura di Bari. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, cultura e memoria nella segreteria Pd, dichiara: “È molto grave che la cassaforte di Fratelli d’Italia, del partito di maggioranza del nostro Paese, finanzi un’organizzazione neofascista come Forza Nuova, protagonista tra l’altro dell’assalto del 9 ottobre del 2021 alla sede della Cgil. Le inchieste giornalistiche di queste ultime ore rendono poco credibile il progetto meloniano di un partito conservatore perché svelano i legami della leader di Fratelli d’Italia con quella destra legata al ventennio fascista. Prima si scopre che la fondazione Alleanza Nazionale ha finanziato l’associazione di Acca Larentia, simbolo dei neofascisti romani e oggi veniamo a sapere che è stato finanziato anche il movimento di Roberto Fiore. Aspettiamo ancora una volta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompa i ponti con il passato nero e si dichiari antifascista e metta fuori legge le organizzazioni che si richiamano al fascismo“.

“Ogni giorno scopriamo una sorpresa della fondazione di Alleanza Nazionale, vera cassaforte del partito della premier Meloni, e lo scenario che emerge è che i finanziamenti sono tutti orientati verso la galassia dell’estrema destra italiana. Prima i finanziamenti di 30mila euro al’associazione Acca Larentia per l’acquisto della sede omonima. Un’associazione che celebra combattenti delle Waffen SS, terroristi neri come Concutelli e il killer del giudice Occorsio. Ora si viene a sapere che ha sostenuto anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che, ricordiamo, ha subito una condanna a 8 anni e 8 mesi per l’assalto alla Cgil; il tutto tramite un’associazione no vax che in piena diffusione del Covid-19 metteva in dubbio sia la pandemia che i ‘virologi’. Giorgia Meloni ci spieghi come e quanti soldi sono andati alle frange estremiste della destra italiana, e quando arriverà il momento di rompere completamente il cordone ombelicale che lega il partito di maggioranza del Governo al mondo neofascista italiano. È chiaro che la Premier Meloni non vuole rompere i rapporti con estrema destra neofascista a tal punto che la finanzia”, ha invece detto in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

