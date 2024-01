Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria dalla DIGOS della Questura di Roma

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato altre 14 persone per il saluto romano fatto in occasione della manifestazione commemorativa svolta il 7 gennaio scorso nell’ex sede dell’M.S.I. in via Acca Larenzia, a Roma. Sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria dalla DIGOS della Questura di Roma dopo articolati approfondimenti investigativi realizzati attraverso l’analisi delle immagini da parte della Polizia Scientifica.

All’identità di queste 14 persone si è arrivati anche grazie al contributo investigativo delle DIGOS di altre questure d’Italia, che hanno riconosciuto anche attivisti del movimento Casapound.

