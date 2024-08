Ultimo segretario del Psi, era stato titolare delle Finanze nel governo Amato. Bobo Craxi: "Socialista di fede e di cuore"

È morto all’età di 79 anni Ottaviano Del Turco, ex politico e sindacalista italiano. A darne la notizia, sui social, il figlio Guido. Originario di Collelongo, in provincia de L’Aquila, nella sua lunga carriera è stato sindacalista Cgil, ultimo segretario nazionale del Psi (1993-1994), ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001), presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 1996 al 2000 e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008). È stato, inoltre, membro della direzione nazionale Del Pd. “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”, ha scritto Guido Del Turco.

Bobo Craxi: “È stato socialista di fede e di cuore”

“Ottaviano Del Turco ci ha lasciato. Dopo anni di calvario sanitario e giudiziario si è spento nella sua casa di Collelongo”, ha scritto sui social Bobo Craxi. “Una fine profondamente ingiusta e prematura di un uomo che nella sua vita ha servito le cause dei lavoratori, del socialismo italiano e ha rappresentato gli interessi della sua Regione e della nostra Nazione“, prosegue. “Ci lascia il dirigente sindacale, il dirigente politico, l’uomo che ha vissuto con intensità ed impegno un pezzo importante della storia di questo paese in posizioni rilevanti. Ci lascia il compagno con il quale abbiamo lottato assieme, abbiamo anche discusso dividendoci in un periodo drammatico della nostra storia, ci lascia l’amico con il quale abbiamo parlato di arte di musica, di Storia e non solo di politica e con cui assieme abbiam passato diverse ore della nostra vita”, continua, concludendo: “Ci lascia un Socialista. Ottaviano è stato un Socialista di fede e di cuore. Sono vicino con dolore a Guido, a Cristina a tutta la famiglia ed ai compagni che gli hanno lenito le sofferenze in questi anni“.

Marsilio: “Tracciò solco importante politica riformista”

“Esprimo il mio più sincero cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale alla famiglia e ai suoi cari per la scomparsa dell’ex Presidente della Giunta regionale ed ex ministro Ottaviano Del Turco”, ha dichiarato l’attuale presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio. “Di lui porteremo il ricordo di come, prima da sindacalista poi ai vertici del Partito Socialista, quindi in Parlamento e al Governo, ha tracciato un solco importante della politica riformista“.

