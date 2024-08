Botta e risposta tra Carroccio e Forza Italia

Botta e risposta tra Lega e Forza Italia in merito allo ius soli. “La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (Italia prima in Europa con oltre 230mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c’è nessun bisogno di Ius Soli o scorciatoie“, ha fatto sapere il Carroccio in un post su Facebook chiudendo così alle modifiche alla legge sulla cittadinanza.

“Noi siamo per lo Ius scholae a 10 anni, abbiamo questa posizione da sempre, la portava avanti con forza Berlusconi ed era d’accordo anche Meloni. Sappiamo che non è nell’accordo di governo ma ci piacerebbe che i leghisti fossero rispettosi delle nostre posizioni. Attaccare gli alleati è sempre sbagliato ma ognuno ha il suo stile”, ha detto a LaPresse il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. “Noi stiamo lavorando per togliere voti alle sinistra, parlando anche agli elettori moderati di quell’area che sono scontenti della virata troppo a sinistra di quella coalizione”.

