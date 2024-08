La leader dem: "Pensano di affrontare tutti i problemi del Paese creando nuovi reati"

“Un decreto che non risponde alle esigenze delle strutture carcerarie dove abbiamo visto quest’anno già 60 suicidi tra i detenuti e 7 tra le guardie carcerarie. Queste condizioni le pagano sia le persone ristrette che le persone che ci lavorano. Servono risorse, investimenti, spazi e personale. Purtroppo il governo è troppo preso dalla sua furia punitiva”: così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein fuori da Montecitorio in merito al Dl Carceri al voto alla Camera. “Pensano di affrontare tutti i problemi del Paese creando nuovi reati e inasprendo le pene. Colpendo la povertà, colpendo l’immigrazione e rendendo la solidarietà un reato. Noi non ci stiamo, un carcere così produce non più sicurezza ma altro carcere. Le madri detenute? La destra ha affossato la nostra proposta. È una vergogna e con gli interventi di oggi hanno chiarito che intendono andare avanti”, ha aggiunto la leader dem.

