L'ex governatore ligure a margine dell'incontro con Gasparri a Roma

“Pace fatta con Forza Italia? Non c’è mai stata guerra con Forza Italia. È un partito che ha sostenuto fino a quando sono stato in carica la mia maggioranza, è il partito da cui provengo, è il partito che nasce dalla famiglia Berlusconi, che considero personali amici come Maurizio Gasparri. È un partito che ha un solido DNA garantista e anche nella situazione difficile che ho vissuto mi ha difeso e sostenuto con gran vigore”. Così Giovanni Toti, a margine dell’incontro con Maurizio Gasparri durante il tour romano dell’ex governatore della Liguria. “Non c’è nessun tipo di ruggine, men che meno qualcuno vuole escludere qualcun altro da una ricerca di equilibrio in Liguria, che andrà trovato tra tutti i partiti”. Proprio su questo equilibrio si concentra quindi Toti: “Credo che la maggior parte dei partiti hanno manifestato la volontà di avere un candidato civico che provenga dall’area che ha affiancato i partiti tradizionali nell’avventura Ligure e della giunta Toti per 9 anni”, pur chiarendo però che “non c’è un’esclusione di una candidatura partitica ove ci fosse un accordo”. L’ex governatore specifica poi anche che “non sarà la scelta di Toti”, spiegando che “Toti benedice tutte le candidature che vengono dall’esperienza politica che ho avuto il piacere e l’onore di guidare”.

