L'ex presidente ligure: "Nessun partito tranne Forza Italia ha avanzato candidature"

“Al momento posso dire che per le elezioni regionali in Liguria nessun partito di centrodestra ha avanzato una candidatura ad eccezione, mi pare, di Forza Italia che ha fatto il nome di Carlo Bagnasco che è un amico ed è stato un ottimo sindaco” sono le prime parole dell’ex presidente della regione Liguria Giovanni Toti al termine dell’incontro nella sede di Fratelli d’Italia a Roma con il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli e la responsabile della segreteria politica Arianna Meloni. “Tajani dice che non sarà Toti a decidere? Su questo non c’è dubbio, non c’era neanche bisogno di dirlo. Anzi, spero che i partiti sappiano decidere. Il nome di Ilaria Cavo? Beh l’avete scritto e letto in ogni modo. Ilaria è stata una mia compagna di viaggio sia giornalistico che politico. È una persona che stimo moltissimo. Ha certamente le qualità per farlo ma deve scegliere tutta la coalizione e Tutto il mondo civico. Ho letto anche il nome di Picciocchi ma mi sembra tutto molto prematuro. Un termine ultimo per trovare il nome? Intanto il governo deciderà quando ci saranno le elezioni e se ci sarà l’election day. Intanto ci siamo detti che dopo Ferragosto faremo un altro brainstorming di sintesi. Io credo che entro la fine di agosto il nome dovrà uscire in ogni caso. Questi dovrebbero essere i tempi ragionevolmente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata