Il ministro delle imprese e del made in Italy dopo l'incontro con i sindacati

(LaPresse) “L’industria e il lavoro sono al centro della nostra attenzione anche oggi in vista della nuova legislatura europea che ci vede impegnati in Italia e in Europa, affinché anche l’Europa cambi e punti con determinazione sullo sviluppo produttivo e industriale, sulla tutela del lavoro europeo”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine di un incontro con i sindacati per fare il punto sul piano industriale del paese. Urso ha quindi affermato: “A settembre presenteremo il piano d’azione Made in Italy 2030 per delineare una chiara politica industriale che dobbiamo realizzare in Italia e in Europa a sostegno dell’impresa e del lavoro.” Il ministro quindi ribadisce che “La politica industriale, la politica produttiva, la politica del lavoro è tornata finalmente al centro dell’azione dell’Italia e con l’Italia dell’azione dell’Europa”. Sull’ex Ilva Urso ha invece commentato: “Oggi è stato pubblicato il bando sui principali quotidiani nazionali e internazionali per la manifestazione di interesse da parte dei player industriali che intendono rispondere ai requisiti del bando”. Lo annuncia il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine di un incontro con i sindacati per fare il punto sul piano industriale del paese. ” Dopo il 20 settembre inizieranno le procedure di negoziazione – spiega il ministro – e io mi auguro che entro la fine dell’anno o più verosimilmente nella prima parte del prossimo anno ci saranno dei player internazionali industriali di valore che possano rilanciare con noi quello che può tornare ad essere il principale sito siderurgico green d’Europa” Per quanto riguarda l’automotive, annunciando un piano di sostegno che si augura possa essere “triennale”, Urso infine annuncia: “Comau? L’azienda ha presentato una notifica per l’esercizio della golden power, che ha un suo percorso che noi ovviamente seguiremo con molta attenzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata